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    Умер журналист Игорь Свинаренко — бывший главред «Медведя»

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    Журналист и писатель Игорь Свинаренко, бывший главный редактор журнала «Медведь», скончался 10 мая в Москве на 65-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях его знакомые, в частности журналист Сергей Николаевич и художник-карикатурист Андрей Бильжо.

    Причиной смерти называют долгую болезнь.

    Игорь Николаевич Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе, в 1980 году окончил журфак МГУ. Жил в Москве. Перепробовал много профессий, например электрослесаря, бетонщика, каменщика, переплётчика, переводчика. В 1980–1982 годах работал в подпольном издательстве. Затем был обозревателем в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Собеседнике», главным редактором первого в России мужского журнала «Медведь», а также журналов «Домовой» и «Архипелаг». Писал книги. Член нескольких творческих союзов России: журналистов, литераторов, писателей.

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