Таксиста, который домогался школьницы по пути в Стрельну, ищут в Петербурге

Житель Стрельны рассказал о травмирующем опыте, который получила его 17-летняя племянница. Она ночью поймала такси, чтобы доехать от Думской улицы до дома. О происшествии «Фонтанке» стало известно 10 мая.



В полицию 40-летний петербуржец обратился накануне около двух ночи. Он, по предварительной информации, рассказал, что девушка около половины шестого утра 8 мая села в машину белого цвета в центре города, чтобы доехать до дома на Санкт-Петербургском шоссе. Во время поездки водитель совершил в отношении неё действия сексуального характера.

