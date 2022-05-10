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    Таксиста, который домогался школьницы по пути в Стрельну, ищут в Петербурге

    1975
    3 комментария

    Житель Стрельны рассказал о травмирующем опыте, который получила его 17-летняя племянница. Она ночью поймала такси, чтобы доехать от Думской улицы до дома. О происшествии «Фонтанке» стало известно 10 мая.

    В полицию 40-летний петербуржец обратился накануне около двух ночи. Он, по предварительной информации, рассказал, что девушка около половины шестого утра 8 мая села в машину белого цвета в центре города, чтобы доехать до дома на Санкт-Петербургском шоссе. Во время поездки водитель совершил в отношении неё действия сексуального характера.

    По заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (3)

    Slava_Rossii
    Представляю в каком состоянии она ехала рано утром с Думской. По закону она уже в 23ч должна была дома сидеть. Надеюсь, родителей привлекут к ответственности.
    260657101
    Полшестого утра с Думской улицы, несовершеннолетняя? В этом случае словам доверять нельзя. Хотелось бы медицинской экспертизы факта надругательства.
    alex_k
    такси надо нормальные заказывать
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