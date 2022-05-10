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    Идеальный день для отдыха — под гребнем антициклона в Петербурге. Пользуйтесь, пока не пошли дожди

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    Нерабочий вторник, 10 мая, — идеальный день для отдыха на свежем воздухе. Ловите эту возможность, пока погода не испортилась. А испортится она, по прогнозам синоптиков, уже завтра к вечеру.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 15–17 градусов.

    «Сегодня, 10 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, вытянувшимся с юго-запада. Его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и без осадков», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду потепление продолжится, но во второй половине дня пройдут дожди. Местами, по прогнозу СЗ УГМС, возможна гроза. В четверг, 12 мая, дожди усилятся до умеренных.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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