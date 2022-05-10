Идеальный день для отдыха — под гребнем антициклона в Петербурге. Пользуйтесь, пока не пошли дожди

Нерабочий вторник, 10 мая, — идеальный день для отдыха на свежем воздухе. Ловите эту возможность, пока погода не испортилась. А испортится она, по прогнозам синоптиков, уже завтра к вечеру.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 15–17 градусов.



«Сегодня, 10 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, вытянувшимся с юго-запада. Его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и без осадков», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



В Ленинградской области, по его словам, ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

