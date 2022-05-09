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    «Шевроле» в заносе таранит инкассаторов и складывается. ДТП на Выборгском шоссе попало на видео

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    О серьёзном ДТП на севере Петербурга вечером 9 мая сообщают очевидцы.

    Легковая машина и фургон инкассаторов столкнулись на пересечении улицы Жени Егоровой и Выборгского шоссе, «водитель в крови», рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

    Артём, судя по его словам, был свидетелем: ехал на «Ларгусе» вслед за инкассаторским автомобилем. «Водитель ушёл в неконтролируемый занос, в результате вылетел на встречную полосу и правой пассажирской дверью вошёл в машину инкассации. «Шевроле» с гнилым днищем и кузовом моментально сложился, водителю оказали первую помощь, находился без сознания. Инкассаторы отделались испугом и легкими травмами», — пишет он.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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