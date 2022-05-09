«Шевроле» в заносе таранит инкассаторов и складывается. ДТП на Выборгском шоссе попало на видео

О серьёзном ДТП на севере Петербурга вечером 9 мая сообщают очевидцы.
Легковая машина и фургон инкассаторов столкнулись на пересечении улицы Жени Егоровой и Выборгского шоссе, «водитель в крови», рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
Артём, судя по его словам, был свидетелем: ехал на «Ларгусе» вслед за инкассаторским автомобилем. «Водитель ушёл в неконтролируемый занос, в результате вылетел на встречную полосу и правой пассажирской дверью вошёл в машину инкассации. «Шевроле» с гнилым днищем и кузовом моментально сложился, водителю оказали первую помощь, находился без сознания. Инкассаторы отделались испугом и легкими травмами», — пишет он.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.