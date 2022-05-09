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    Российские космонавты не попадут на китайскую орбитальную станцию. Причина не в политике

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    Российские космические корабли не смогут прибыть на Национальную орбитальную станцию КНР «Тяньгун», передаёт 9 мая «Интерфакс», цитируя представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуана. Причина, по его словам, — в географическом расположении космодрома «Восточный».

    «В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей [к «Тяньгуну«] с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой широте, а для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией», — сказал Югуан в эфире Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).

    «Но в случае других стран, например, европейских, у них есть космодром во Французской Гвиане, поэтому для европейцев нетрудно запустить космический корабль к китайской орбитальной станции, такая же ситуация с Японией и США», — добавил Югуан.

    Китай, по его словам, рассматривает 9 экспериментов из 17 стран для отправки на национальную орбитальную станцию.

    15 июня 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал о переговорах об отправке российских космонавтов на китайскую станцию.

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