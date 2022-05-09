В Башкирии после ДТП двое погибли в горящих машинах. Спасённый ребёнок умер в больнице

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Альшеевском районе Башкирии закончилось пожаром и гибелью трёх человек, ещё двое в больнице.

Как сообщили в УГИБДД по Башкортостану, Volkswagen Polo и встречный Ford Focus попали в аварию на 89-м километре автодороги Чишмы — Киргиз — Мияки днём 9 мая, в половине второго по местному времени. По информации ведомства, погибли двое, ещё четверо госпитализированы.



В региональном МЧС сообщают о двух погибших на месте мужчинах 30 и 29 лет, оба ехали в Volkswagen. Пострадавших спасатели доставали из загоревшихся машин. «Пострадавшие: мужчина 1988, женщина 1992 и ребёнок — девочка 2013 года рождения. Все в сознании», — рассказали в пресс-службе.

