Латвия запретила въезд Киркорову, Петросяну и Винокуру

В список нежелательных для Латвии лиц включены ещё четыре гражданина России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, передаёт 9 мая «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.



В частности, в список вошли:



певец Филипп Киркоров,



юморист Евгений Петросян,



артист Владимир Винокур,



тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.



В феврале Латвия запретила въезд российскому певцу Николаю Баскову. Эстония в апреле ввела 5-летний запрет на въезд Киркорову и Полине Гагариной.

