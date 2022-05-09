Латвия запретила въезд Киркорову, Петросяну и Винокуру

В список нежелательных для Латвии лиц включены ещё четыре гражданина России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, передаёт 9 мая «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.
В частности, в список вошли:
- певец Филипп Киркоров,
- юморист Евгений Петросян,
- артист Владимир Винокур,
- тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
В феврале Латвия запретила въезд российскому певцу Николаю Баскову. Эстония в апреле ввела 5-летний запрет на въезд Киркорову и Полине Гагариной.