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    Латвия запретила въезд Киркорову, Петросяну и Винокуру

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    7 комментариев

    В список нежелательных для Латвии лиц включены ещё четыре гражданина России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, передаёт 9 мая «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

    В частности, в список вошли:

    • певец Филипп Киркоров,
    • юморист Евгений Петросян,
    • артист Владимир Винокур,
    • тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

    В феврале Латвия запретила въезд российскому певцу Николаю Баскову. Эстония в апреле ввела 5-летний запрет на въезд Киркорову и Полине Гагариной.

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    Комментарии (7)

    hal9000
    Я могу за них сгонять..меня пустят..тока пусть не мелочатся...перелет гостиница на карманные расходы..знакомую ещё позову..тоже туфли захочет...по ним видно люди не бедные..
    Дежурный по объединению
    Этта.. А можно сделать ещё и запрет на въезд в Россию?
    SKP(тм)
    Может и в Питер им запретить приезжать?
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