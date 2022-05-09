Бывший премьер-министр Франции получил год тюрьмы. Он обжалует это решение

Апелляционный суд Парижа 9 мая приговорил бывшего главу правительства Франции Франсуа Фийона к трем годам условного срока и году тюрьмы, сообщает французское издание Le Parisien.



Также Фийону предстоит выплатить штраф в размере 375 тысяч евро. На него наложен запрет в течение 10 лет занимать госдолжности. Его супруга Пенелопа Фийон получила два года условно.



Следствию удалось доказать, что Фийон фиктивно трудоустроил свою супругу, которая в течение 8 лет получала жалование в качестве его помощницы. Скандал разразился в 2017 году во время предвыборной кампании политика в рамках выборов президента страны. В первой инстанции суд приговорил политика к 5 годам, из которых ему предстояло отбыть 2 года реального срока в заключении. Супруги подали апелляцию, решение по которой было вынесено сегодня.

