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    Бывший премьер-министр Франции получил год тюрьмы. Он обжалует это решение

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    3 комментария

    Апелляционный суд Парижа 9 мая приговорил бывшего главу правительства Франции Франсуа Фийона к трем годам условного срока и году тюрьмы, сообщает французское издание Le Parisien.

    Также Фийону предстоит выплатить штраф в размере 375 тысяч евро. На него наложен запрет в течение 10 лет занимать госдолжности. Его супруга Пенелопа Фийон получила два года условно.

    Следствию удалось доказать, что Фийон фиктивно трудоустроил свою супругу, которая в течение 8 лет получала жалование в качестве его помощницы. Скандал разразился в 2017 году во время предвыборной кампании политика в рамках выборов президента страны. В первой инстанции суд приговорил политика к 5 годам, из которых ему предстояло отбыть 2 года реального срока в заключении. Супруги подали апелляцию, решение по которой было вынесено сегодня.

    Защитники Фийонов уже заявили о намерении обратиться с заявлением о пересмотре приговора в кассационную инстанцию.

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    Комментарии (3)

    07A
    У нас вице-прьемера вообще расстреляли!
    Леонтий
    В это что-то есть.Мне нравится.Не зря Марат погиб.
    bluxer
    У нас бы так.
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