Петербуржец хватился 16-летней «Лады». Машина-ровесница приглянулась принцессе и её рыцарям

Зелёную «Ладу Самару» не увидел на привычном месте 33-летний мужчина с Октябрьской набережной, 90/6, и 7 мая попросил полицию помочь с её поисками. Автомобиль, который он оценил в 30 тысяч рублей, достался после смерти отца. За пять лет переоформить его на себя мужчина не успел.

Семеро школьников вместе с бывшей одноклассницей и 16-летней «Ладой» оказались в полиции после того, как житель Невского района Петербурга пожаловался на пропавшее наследство. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.

По словам заявителя, машина уехала без его ведома в первые майские праздники. Как выяснили полицейские, недалеко. Через пару часов оперативники нашли «Ладу» в одном из дворов по Октябрьской набережной, а с ней компанию школьного возраста. Почти все того же 2006 года «выпуска», что и машина.



В отдел доставили семерых юношей и их 16-летнюю подругу, которая на одной из своих заброшенных страниц в соцсети пишет о себе: «принцесса». Большинство живёт неподалёку, учится в одной из школ района в восьмых — десятых классах. Единственная в компании девушка сменила школьную парту на Судостроительный колледж.



После обстоятельной беседы с инспектором по делам несовершеннолетних всю восьмёрку передали родителям. В полиции раздумывают над квалификацией уголовного дела, «Лада» пока остаётся на парковке у отдела.

