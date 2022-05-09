Как акция «Бессмертный полк» прошла по всему миру

Акция «Бессмертный полк» проходила в других странах начиная с 6 мая. Шествия состоялись в Ливане, Сербии, Венесуэле, на Кубе, в Китае и других государствах.
В столице Таджикистана Душанбе акция 9 мая собрала более 2 тысяч участников, сообщает ТАСС, многотысячное шествие состоялось в Цхинвале. В культурной столице Сербии Нови-Саде российско-сербский флаг длиной 100 метров и шириной 4,5 метра развернули участники «Бессмертного полка».
Аналогичные акции, по данным РИА Новости, прошли в Софии, Ереване и Ташкенте. В Берлине на акции произошла потасовка, в результате которой один из участников был задержан.
В некоторых странах акции «Бессмертный полк» прошли до 9 мая. Например, около посольства России на Кубе шествие, в котором приняли участие около 200 человек, прошло 8 мая, передаёт ТАСС. Впервые акция прошла в Каракасе, там в ней приняли участие не только россияне, но и местные жители, сообщило посольство России в Венесуэле в своем аккаунте в Теlegram.
В Пекине мероприятие состоялось 8 мая, в этом шествии приняли участие более 350 человек.
В этот же день сотни человек приняли участие в этой акции в Бейруте, сообщил Sputnik Arabic в своем телеграм-канале.
В Греции, по информации РИА Новости, мероприятие в этом году было организовано в онлайн-формате.