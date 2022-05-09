Как акция «Бессмертный полк» прошла по всему миру

Акция «Бессмертный полк» проходила в других странах начиная с 6 мая. Шествия состоялись в Ливане, Сербии, Венесуэле, на Кубе, в Китае и других государствах.



В столице Таджикистана Душанбе акция 9 мая собрала более 2 тысяч участников, сообщает ТАСС, многотысячное шествие состоялось в Цхинвале. В культурной столице Сербии Нови-Саде российско-сербский флаг длиной 100 метров и шириной 4,5 метра развернули участники «Бессмертного полка».



Аналогичные акции, по данным РИА Новости, прошли в Софии, Ереване и Ташкенте. В Берлине на акции произошла потасовка, в результате которой один из участников был задержан.