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    Как акция «Бессмертный полк» прошла по всему миру

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    2 комментария

    Акция «Бессмертный полк» проходила в других странах начиная с 6 мая. Шествия состоялись в Ливане, Сербии, Венесуэле, на Кубе, в Китае и других государствах.

    В столице Таджикистана Душанбе акция 9 мая собрала более 2 тысяч участников, сообщает ТАСС, многотысячное шествие состоялось в Цхинвале. В культурной столице Сербии Нови-Саде российско-сербский флаг длиной 100 метров и шириной 4,5 метра развернули участники «Бессмертного полка».

    Аналогичные акции, по данным РИА Новости, прошли в Софии, Ереване и Ташкенте. В Берлине на акции произошла потасовка, в результате которой один из участников был задержан.

    В некоторых странах акции «Бессмертный полк» прошли до 9 мая. Например, около посольства России на Кубе шествие, в котором приняли участие около 200 человек, прошло 8 мая, передаёт ТАСС. Впервые акция прошла в Каракасе, там в ней приняли участие не только россияне, но и местные жители, сообщило посольство России в Венесуэле в своем аккаунте в Теlegram.

    В Пекине мероприятие состоялось 8 мая, в этом шествии приняли участие более 350 человек.

    В этот же день сотни человек приняли участие в этой акции в Бейруте, сообщил Sputnik Arabic в своем телеграм-канале.

    В Греции, по информации РИА Новости, мероприятие в этом году было организовано в онлайн-формате.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    "Шествия состоялись в Ливане, Сербии, Венесуэле, на Кубе, в Китае и других государствах." - этой фразой всё сказано....
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