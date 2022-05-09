В Уфе внезапно встал фуникулер. В воздухе зависли 40 человек, больше четверти — дети

В Уфе днем 9 мая произошла аварийная остановка пассажирской канатной дороги, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщило на своем сайте управление гражданской защиты города.



Около 16 часов по местному времени (14:00 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение об аварийной остановке канатной дороги.



«Выяснилось, что причиной аварийной остановки стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор», — говорится в сообщении управления.

