В Уфе внезапно встал фуникулер. В воздухе зависли 40 человек, больше четверти — дети

В Уфе днем 9 мая произошла аварийная остановка пассажирской канатной дороги, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщило на своем сайте управление гражданской защиты города.
Около 16 часов по местному времени (14:00 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение об аварийной остановке канатной дороги.
«Выяснилось, что причиной аварийной остановки стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор», — говорится в сообщении управления.
Эвакуировали пассажиров с помощью альпинистского снаряжения. Всего высвободили из замершего фуникулера 40 человек, из них 12 детей. Эвакуация была завершена к 18:20 по местному времени (16:20 мск).
В настоящее время канатная дорога закрыта на ремонт.