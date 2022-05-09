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    В Уфе внезапно встал фуникулер. В воздухе зависли 40 человек, больше четверти — дети

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    В Уфе днем 9 мая произошла аварийная остановка пассажирской канатной дороги, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщило на своем сайте управление гражданской защиты города.

    Около 16 часов по местному времени (14:00 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение об аварийной остановке канатной дороги.

    «Выяснилось, что причиной аварийной остановки стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор», — говорится в сообщении управления.

    Эвакуировали пассажиров с помощью альпинистского снаряжения. Всего высвободили из замершего фуникулера 40 человек, из них 12 детей. Эвакуация была завершена к 18:20 по местному времени (16:20 мск).

    В настоящее время канатная дорога закрыта на ремонт.

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