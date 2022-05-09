Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода стояла в Ленинграде 9 мая 1945 года

Ленинград 9 мая 1945 года встретил холодной погодой. Днем в городе было чуть более 7 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Осадков не было, так как антициклон стоял всю декаду над нашим регионом. Еще накануне похолодало, и 9 мая северный ветер с плотной облачностью не дали прогреться воздуху, поэтому днем в Ленинграде было всего +7,1 гр. Надо отметить, что такая погода в том далеком году остается одной их самых холодных, а максимальная температура воздуха стоит пятым в ряду самых низких», — написал Колесов.
Самое холодное 9 мая со времен Победы было в 1972 году, тогда воздух прогрелся всего до 4,2 градуса тепла, в 1999 году — до 5,1 градуса. Самый теплый с 1945 года День Победы пришелся на 1969 год, когда термометры зафиксировали 24,6 градуса выше ноля.
В 13 годах дневная температура превышала плюс 20, в 23 годах — плюс 15 градусов.