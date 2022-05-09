Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода стояла в Ленинграде 9 мая 1945 года

Ленинград 9 мая 1945 года встретил холодной погодой. Днем в городе было чуть более 7 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Осадков не было, так как антициклон стоял всю декаду над нашим регионом. Еще накануне похолодало, и 9 мая северный ветер с плотной облачностью не дали прогреться воздуху, поэтому днем в Ленинграде было всего +7,1 гр. Надо отметить, что такая погода в том далеком году остается одной их самых холодных, а максимальная температура воздуха стоит пятым в ряду самых низких», — написал Колесов.

