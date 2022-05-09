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    Макрон: Вступление Украины в ЕС может занять несколько десятилетий

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    5 комментариев

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вступление Украины в Евросоюз может занять несколько лет или даже десятилетий. Об этом политик заявил, выступая 9 мая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге, сообщает РИА Новости.

    «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — цитирует агентство главу Франции.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал Евросоюзу заявление Украины на вступление. Планируется, что в июне Еврокомиссия должна дать свою оценку документу.

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    Комментарии (5)

    фру
    Грузию тоже примут через 7 десятилетий. Возможно.
    07A
    Шо? Киборги зря в канализации погибают?
    Дежурный по объединению
    Опять, штоле, Владимиру звонил?
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