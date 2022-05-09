Макрон: Вступление Украины в ЕС может занять несколько десятилетий

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вступление Украины в Евросоюз может занять несколько лет или даже десятилетий. Об этом политик заявил, выступая 9 мая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге, сообщает РИА Новости.



«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — цитирует агентство главу Франции.

