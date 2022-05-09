«Маяковская» заработала, открылся и первый вестибюль «Площади Восстания»

По ходу движения «Бессмертного полка» на Невском проспекте метро возвращается в обычный режим работы.
В 15:30 станция «Маяковская» перешла в нормальный режим и открылся на вход вестибюль 1 станции «Площадь Восстания», — сообщает телеграм-канал метро Петербурга.
Также уже заработали вестибюли метро на площади Александра Невского.
«Бессмертный полк» стартовал в 15 часов от площади Александра Невского по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».