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    «Маяковская» заработала, открылся и первый вестибюль «Площади Восстания»

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    По ходу движения «Бессмертного полка» на Невском проспекте метро возвращается в обычный режим работы.

    В 15:30 станция «Маяковская» перешла в нормальный режим и открылся на вход вестибюль 1 станции «Площадь Восстания», — сообщает телеграм-канал метро Петербурга.

    Также уже заработали вестибюли метро на площади Александра Невского.

    «Бессмертный полк» стартовал в 15 часов от площади Александра Невского по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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