Улетающий в Москву самолёт в Пулково «приземлила» угроза взрыва

Вылет рейса Петербург — Москва задерживается в Пулково после анонимного сообщения. Автор обрёк лайнер на усиленный досмотр.



Как стало известно «Фонтанке», 9 мая больше запланированного времени провести в петербургском аэропорту предстоит пассажирам рейса «Аэрофлот». По расписанию борт должен был отправиться в Шереметьево в 13:50, но путешествующих попросили отстегнуть ремни и вернули в Пулково.



По данным издания, причиной стало анонимное сообщение с угрозой взрыва. Самолёт и багаж досматривают. Вылет отложили приблизительно на полтора часа.

