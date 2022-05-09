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    Улетающий в Москву самолёт в Пулково «приземлила» угроза взрыва

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    Вылет рейса Петербург — Москва задерживается в Пулково после анонимного сообщения. Автор обрёк лайнер на усиленный досмотр.

    Как стало известно «Фонтанке», 9 мая больше запланированного времени провести в петербургском аэропорту предстоит пассажирам рейса «Аэрофлот». По расписанию борт должен был отправиться в Шереметьево в 13:50, но путешествующих попросили отстегнуть ремни и вернули в Пулково.

    По данным издания, причиной стало анонимное сообщение с угрозой взрыва. Самолёт и багаж досматривают. Вылет отложили приблизительно на полтора часа.

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