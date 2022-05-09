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    Петербургский предприниматель со шлейфом штрафов вылетел с трассы, врезался в дом и умер в Кикерино

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    Любитель скорости из Петербурга разбился в Волосовском районе Ленинградской области. Его пассажир в больнице. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 37-летний водитель KIA K5 не справился с управлением в деревне Кикерино за полчаса до полуночи. Седан съехал в кювет и врезался в частный дом.

    Сидевший за рулём мужчина скончался на месте, его 35-летний пассажир госпитализирован с многочисленными травмами.

    По данным «Фонтанки», погиб житель Приморского района Петербурга. СПАРК знает его как индивидуального предпринимателя, который занимается гостиницами и прочими местами для временного проживания, полиция — как далёкого от дисциплины водителя. С прошлого года он накатал 22 штрафа за превышение скорости.

    Вместе с ним пассажиром ехал 35-летний житель посёлка Елизаветино, он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Все детали смертельной аварии устанавливают полицейские.

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