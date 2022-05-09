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    Боевые действия на Украине

    Минобороны: Береговой ракетный комплекс уничтожил украинские вертолёты в Одесской области

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    В очередном отчёте о ходе военной спецоперации на Украине российское Министерство обороны перечисляет несколько уничтоженных за ночь 9 мая украинских объектов, среди которых три самолёта, несколько беспилотников, три перехваченных реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

    «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — говорится в сообщении.

    Береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил украинские вертолёты на площадке подскока у города Арциз Одесской области.

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