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    Начальник службы безопасности стрелял на Маршала Блюхера в попытке остановить предпринимателя

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    Жители соседних домов в Калининском районе Петербурга отстаивали каждый свою правду с пистолетом и перцовым баллончиком. Стрелок уехал в больницу в слезах. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне незадолго до полудня помощи правоохранителей запросил 25-летний петербуржец, заявивший о нападении вооружённого незнакомца на проспекте Маршала Блюхера, 7. Со слов мужчины, демонстрацией пистолета противник не ограничился, в сторону заявителя якобы летели пули.

    Наряд патрульно-постовой службы был на месте через пару минут и застал обоих участников конфликта. Внимание врачей требовалось 39-летнему стрелку. По предварительным данным, он выстрелил в воздух после того, как 25-летний оппонент залил его перцовым газом.

    В главке сообщают, что причиной размолвки стали «личные неприязненные отношения».

    По данным «Фонтанки», оба мужчины живут в соседних домах на проспекте Маршала Блюхера. Младший зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Старший — владелец травматического МР-80–13Т — работает начальником службы безопасности в фирме. Его доставили к медикам с химическим ожогом глаз.

    «После оказания квалифицированной помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Устанавливаются обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточняют в ГУ МВД.

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