Начальник службы безопасности стрелял на Маршала Блюхера в попытке остановить предпринимателя

Жители соседних домов в Калининском районе Петербурга отстаивали каждый свою правду с пистолетом и перцовым баллончиком. Стрелок уехал в больницу в слезах. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне незадолго до полудня помощи правоохранителей запросил 25-летний петербуржец, заявивший о нападении вооружённого незнакомца на проспекте Маршала Блюхера, 7. Со слов мужчины, демонстрацией пистолета противник не ограничился, в сторону заявителя якобы летели пули.

