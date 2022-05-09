Начальник службы безопасности стрелял на Маршала Блюхера в попытке остановить предпринимателя

Жители соседних домов в Калининском районе Петербурга отстаивали каждый свою правду с пистолетом и перцовым баллончиком. Стрелок уехал в больницу в слезах. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне незадолго до полудня помощи правоохранителей запросил 25-летний петербуржец, заявивший о нападении вооружённого незнакомца на проспекте Маршала Блюхера, 7. Со слов мужчины, демонстрацией пистолета противник не ограничился, в сторону заявителя якобы летели пули.
Наряд патрульно-постовой службы был на месте через пару минут и застал обоих участников конфликта. Внимание врачей требовалось 39-летнему стрелку. По предварительным данным, он выстрелил в воздух после того, как 25-летний оппонент залил его перцовым газом.
В главке сообщают, что причиной размолвки стали «личные неприязненные отношения».
По данным «Фонтанки», оба мужчины живут в соседних домах на проспекте Маршала Блюхера. Младший зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Старший — владелец травматического МР-80–13Т — работает начальником службы безопасности в фирме. Его доставили к медикам с химическим ожогом глаз.
«После оказания квалифицированной помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Устанавливаются обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточняют в ГУ МВД.