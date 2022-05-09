Космонавты на МКС провели импровизированный парад Победы

В служебном модуле «Звезда» на борту Международной космической станции прошел импровизированный парад Победы. Об этом 9 мая сообщает ТАСС, на борту МКС находится космонавт-корреспондент агентства Олег Артемьев.
В импровизированном параде приняли участие модели штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны и пилотируемого космического корабля «Союз МС», который доставляет грузы на международную станцию.
Ранее на МКС была доставлена копия знамени Победы.
Экипаж российской миссии составляют три человека: Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев.
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