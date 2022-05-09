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    Космонавты на МКС провели импровизированный парад Победы

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    В служебном модуле «Звезда» на борту Международной космической станции прошел импровизированный парад Победы. Об этом 9 мая сообщает ТАСС, на борту МКС находится космонавт-корреспондент агентства Олег Артемьев.

    В импровизированном параде приняли участие модели штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны и пилотируемого космического корабля «Союз МС», который доставляет грузы на международную станцию.

    Ранее на МКС была доставлена копия знамени Победы.

    Экипаж российской миссии составляют три человека: Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев.

    Как проходит празднование 9 мая в Петербурге, смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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