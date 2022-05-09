Под Гатчиной 5-летний ребёнок упал со второго этажа, в Пушкине 4-летний скатился с лестницы

Двое детей получили тяжёлые травмы после падений в Пушкинском районе Петербурга и в селе под Гатчиной, за обоими недоглядели взрослые. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.
Скорую для четырёхлетнего мальчика из Петербурга вызвали накануне незадолго до четырёх часов после полудня. По предварительным данным, он упал с лестницы в парадной шестиэтажки на Красносельском шоссе в Пушкине. За ребёнком недосмотрел дядя.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами на руках и ногах.
Также в тяжёлом состоянии в больнице оказался пятилетний ребёнок из села Рождествено в Гатчинском районе Ленобласти. Вечером 7 мая он вышел на открытую веранду второго этажа дома и сорвался вниз — родители уследить за мальчиком не успели.