Под Гатчиной 5-летний ребёнок упал со второго этажа, в Пушкине 4-летний скатился с лестницы

Двое детей получили тяжёлые травмы после падений в Пушкинском районе Петербурга и в селе под Гатчиной, за обоими недоглядели взрослые. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.



Скорую для четырёхлетнего мальчика из Петербурга вызвали накануне незадолго до четырёх часов после полудня. По предварительным данным, он упал с лестницы в парадной шестиэтажки на Красносельском шоссе в Пушкине. За ребёнком недосмотрел дядя.



Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами на руках и ногах.

