Антициклон не исправил погоду. В Петербурге холоднее нормы, днём ждут дождь

В Петербурге по-прежнему прохладно, а днём вероятны небольшие осадки.
По прогнозу СЗ УГМС, 9 мая в городе ожидается переменная облачность, днём небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха +9...+11 градусов.
«В праздничный день Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона. При переменной облачности в середине дня местами пройдут небольшие дожди», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, плюс 9–11 в городе и 7–12 в области на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
Во вторник потеплеет до плюс 15, осадков не ожидается.