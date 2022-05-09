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    Девочка разбилась, гуляя по заброшке в Горелово. Её спасают врачи

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    Серьёзные травмы получила 14-летняя школьница, гуляя в Красносельском районе Петербурга. Исследовательский интерес завёл её в заброшенное здание.

    Скорая увезла девочку с улицы Политрука Пасечника накануне в начале пятого часа вечера. В больницу на Авангардной она поступила с травмой живота, разрывом селезёнки и ссадинами. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 мая.

    Девочка воспитывается в полной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. По предварительным данным, воскресенье она проводила, исследуя заброшенное здание, где оступилась и упала при спуске со второго этажа на первый.

    Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжёлое.

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