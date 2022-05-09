На Канонерском острове тушили пожарное депо

Здание пожарной части Канонерского судоремонтного завода тушили в Кировском районе Петербурга ранним утром 9 мая.
О случившемся «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, сам пожар он наблюдал около шести часов утра. На снимке, присланном в редакцию, — финальная часть работ на объектовой пожарной части.
Сотрудник Канонерского судоремонтного завода подтвердил «Фонтанке» происшествие в пожарной части предприятия, уточнив, что пожар обошёлся без пострадавших.
По данным сайта Citywalls, здание строилось в 1947–1949 годах, на втором этаже располагалась контора жилищно-коммунального отдела завода, на первом — почта.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного немногим позже пяти часов утра с Канонерского острова, 41.
«В неэксплуатируемом здании происходило горение кровли на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства. В семь часов утра пожар ликвидировали силами четырёх расчётов, пострадавших нет.