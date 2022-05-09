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    В параде на Красной площади участвуют прибывшие из горячих точек Донбасса военные

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    В параде Победы на Красной площади в Москве принимают участие в том числе и военнослужащие, которые прибыли из зоны боевых действий на Украине. Об этом 9 мая в своем выступлении сообщил президент России Владимир Путин.

    Как пояснил президент, «в том числе [в параде участвуют] те, кто прибыл из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий».

    Ранее глава государства объявил на параде минуту молчания в память о тех, кто погиб, защищая Россию. Президент добавил, что подписал указ о поддержке детей погибших в ходе боевых действий на Украине российских военнослужащих.

    Трансляцию празднования Победы в Петербурге смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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