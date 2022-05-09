В параде на Красной площади участвуют прибывшие из горячих точек Донбасса военные

В параде Победы на Красной площади в Москве принимают участие в том числе и военнослужащие, которые прибыли из зоны боевых действий на Украине. Об этом 9 мая в своем выступлении сообщил президент России Владимир Путин.



Как пояснил президент, «в том числе [в параде участвуют] те, кто прибыл из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий».



Ранее глава государства объявил на параде минуту молчания в память о тех, кто погиб, защищая Россию. Президент добавил, что подписал указ о поддержке детей погибших в ходе боевых действий на Украине российских военнослужащих.