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    На трассе в Репино произошла авария с участием двух легковых автомобилей

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    1 комментарий

    В Курортном районе Петербурга произошла авария с участием двух легковушек. Удар серьёзно изувечил оба автомобиля.

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    Машины столкнулись на трассе в Репино накануне приблизительно в восемь вечера в воскресенья, сообщил 9 мая читатель «Фонтанки». Судя по фотографиям, Mercedes накренился, вероятно, из-за повреждения переднего колеса. Второй автомобиль — отечественного производства — остался с расплющенным капотом.

    «Фонтанка.ру»

    На месте происшествия работали правоохранители и пожарные. Автор видеозаписи предположил, что одну из легковушек могли тушить.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    утром на параде ещё не такое увидим.
    с праздником, празднующие.
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