На трассе в Репино произошла авария с участием двух легковых автомобилей

В Курортном районе Петербурга произошла авария с участием двух легковушек. Удар серьёзно изувечил оба автомобиля.
Машины столкнулись на трассе в Репино накануне приблизительно в восемь вечера в воскресенья, сообщил 9 мая читатель «Фонтанки». Судя по фотографиям, Mercedes накренился, вероятно, из-за повреждения переднего колеса. Второй автомобиль — отечественного производства — остался с расплющенным капотом.
«Фонтанка.ру»
На месте происшествия работали правоохранители и пожарные. Автор видеозаписи предположил, что одну из легковушек могли тушить.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.