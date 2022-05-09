Как найти информацию о родственниках, погибших в Великую Отечественную войну? Инструкция

В архивах хранится информация, не опубликованная на сайтах поисковиков, но запрашивать ее нужно лично Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый год сведения о погибших в годы Великой Отечественной войны пополняются, поисковики обнаруживают захоронения, появляются новые документы. Со временем находятся утерянные фотографии, награды, дневники, повестки. Проверить данные и узнать больше о своих близких, погибших в 1941–1945 годах, можно с помощью доступных и простых сервисов. Рассказываем в одной подробной инструкции, как воспользоваться этой информацией. С чего начать? Спросите родителей, бабушек и дедушек о том, что им известно о родственниках — участниках войны. Идеальный вариант — если у вас будет вся эта информация:



фамилия, имя и отчество погибшего;

дата и место рождения;

место проживания до войны;

место и дата призыва в ряды РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии);

фамилии и имена родственников, которые могли быть указаны в извещениях;

фотография погибшего;

другие документы: военный билет, извещения, справки из больниц, партийный билет, письма и т. д . В случае, если вы практически ничего не знаете о погибшем, необходимо запрашивать информацию в государственных архивах, отделах ЗАГС, военкоматах по месту призыва, музеях и даже в Пенсионном фонде РФ. Учтите, что могут потребоваться документы, подтверждающие ваше родство. Член Уральского генеалогического общества и регионального Историко-родословного общества Ольга Титова рассказала E1.RU, куда еще можно обратиться:

— В архивы Подольска (там находится Центральный архив Министерства обороны РФ. — Прим. ред.) пишут запросы, если родственники ничего не могут найти, и таких довольно много. Обратите внимание, что часто в старых документах военных лет бывают ошибки. Попробуйте искать данные по вариантам искажений: например, ввести в поисковой строке на различных источниках не «Иннокентий», а «Енокентий». А еще попробуйте указать старые наименования городов (например, не Екатеринбург, а Свердловск).



Если пропал без вести

Каждое 9 Мая люди выходят в центр города с портретами своих близких Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Отыскать информацию о погибших и узнать места их захоронения можно с помощью банка данных Министерства обороны РФ «Мемориал» (был создан в 2007 году). Здесь хранятся трофейные карточки военнопленных, похоронки, документы из госпиталей и паспорта захоронений. Чтобы найти данные о звании погибшего, части, где он служил, его наградах, дате и причине смерти и расположении могилы, достаточно ввести его фамилию, имя и отчество в поисковую строку (если знаете, то еще год рождения и звание).

Если сохранилась фотография Подробная инструкция о том, как можно найти родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, опубликована на сайте «Бессмертного полка». Здесь, в отличие от других ресурсов, можно найти погибшего по фотографии. Желательно, чтобы снимок был в хорошем качестве, а человек был изображен анфас.

Если есть информация о наградах Интернет-ресурс «Подвиг народа» в большей степени сфокусирован на информации о наградах тех, кто погиб во время войны. Здесь вы найдете более точную информацию о присвоенных вашим предкам почестях, а также можете проследить боевой путь близкого в разделе «География войны» (если у вас остались какие-либо документы: боевые распоряжения, донесения, приказы, служебные записки, директивы).



Если остались документы Еще более точная информация есть на сайте «Память народа». В его поисковую базу включены данные госпиталей, книг памяти, военкоматов, списков захоронений, документов о военнопленных. Погибшего героя можно найти по воинским частям, боевым операциям, документам частей и по воинским захоронениям. Подробную инструкцию вы найдете здесь.

В 2022 году акция «Бессмертный полк» наконец-то пройдет очно, а не онлайн, как было в последние два года из-за ковида Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Вот еще несколько полезных сайтов, где вы можете попробовать поискать информацию о своих предках:

музей «Дорога памяти» (раздел «Галерея памяти»); сервис «Солдат.ru». Там находятся региональные электронные книги памяти о солдатах, погибших во время различных боевых действий; электронный Мемориал славы на сайте ассоциации патриотических отрядов «Возвращение»; справочник военных сокращений РККА (его стоит изучить, чтобы все аббревиатуры были вам понятны); если вы знаете номер дивизии и места боя, где сражался ваш родственник, информацию о нем можно поискать в военной литературе (по этой ссылке). Наша коллега из 76.RU попробовала найти своих близких с помощью этих сервисов. Посмотрите, что у нее получилось узнать о дедушке, участвовавшем в Великой Отечественной войне.