В Белоруссии заявили, что к августу договорятся с Россией о цене на газ в 2023 году

Белоруссия и Россия должны к августу этого года договориться о формировании цены на газ для Минска на 2023 год. При этом к июлю 2022-го страны намерены определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«Подготовлен и был утвержден план мероприятий (по формированию общего рынка газа — Прим. ред.), создана белорусско-российская рабочая группа. Можно выделить три основных блока вопросов», — цитирует белорусского министра вечером 8 мая РИА Новости.
Каранкевич отметил, что первый из обозначенных им блока вопросов — формирование цены на газ для Минска на 2022 год — уже решен. «Формирование цены на природный газ на следующий год, 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов», — отметил он.
По словам главы белорусского Минэнерго, третий блок в рамках темы формирования общего рынка газа касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. «Здесь работа ведется. До 1 июля мы должны подготовить соответствующие предложения и их согласовать в виде уже конкретных принципов функционирования объединенного рынка природного газа», — резюмировал Каранкевич, уточнив, что «в конечном виде это будет формализовано как дополнение к союзной программе».