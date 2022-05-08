В Белоруссии заявили, что к августу договорятся с Россией о цене на газ в 2023 году

Белоруссия и Россия должны к августу этого года договориться о формировании цены на газ для Минска на 2023 год. При этом к июлю 2022-го страны намерены определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.



«Подготовлен и был утвержден план мероприятий (по формированию общего рынка газа — Прим. ред.), создана белорусско-российская рабочая группа. Можно выделить три основных блока вопросов», — цитирует белорусского министра вечером 8 мая РИА Новости.

