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    Дагестан накрыло тьмой из-за дождей и снега. Электроснабжение в регионе восстанавливали несколько часов

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    3 комментария

    В Республике Дагестане спустя несколько часов восстановили электроснабжение, прерванное дождями и снегом. Об этом со ссылкой на региональное министерство энергетики и тарифов вечером 8 мая сообщает «Интерфакс».

    «Электроснабжение в 13 селах Дагестана полностью восстановлено», — уточняется в сообщении.

    Ранее стало известно, что более 17 тысяч жителей Дагестана в 13 селах остались без электричества из-за сильного ветра, проливных дождей и мокрого снега, обрушившихся на регион во второй половине дня 8 мая. Массовые отключения, в частности, были отмечены в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском, Новолакском районах республики.

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    Комментарии (3)

    Vasya11
    Эти двое. А может и один, А то и восе одна сотая часть из тысячи (в одном лице бота с тремя нолями) оставит свой помёт на вентиляторе.
    Да оно и понятна украинская мудрость: - у соседа корова (порося) издохла, и на душе приятно.
    xepnuminu
    да и пёс с ними.
    Дежурный по объединению
    Хм. А чего 13 часов назад об деэлектрификации не сообщали?
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