Дагестан накрыло тьмой из-за дождей и снега. Электроснабжение в регионе восстанавливали несколько часов

В Республике Дагестане спустя несколько часов восстановили электроснабжение, прерванное дождями и снегом. Об этом со ссылкой на региональное министерство энергетики и тарифов вечером 8 мая сообщает «Интерфакс».



«Электроснабжение в 13 селах Дагестана полностью восстановлено», — уточняется в сообщении.



Ранее стало известно, что более 17 тысяч жителей Дагестана в 13 селах остались без электричества из-за сильного ветра, проливных дождей и мокрого снега, обрушившихся на регион во второй половине дня 8 мая. Массовые отключения, в частности, были отмечены в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякетнском, Новолакском районах республики.

