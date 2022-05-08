Умер в 1789 году. В Ленобласти установили стенды с ошибочными датами рождения и смерти ветеранов ВОВ

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти на аллее героев установили стенды с неправильными датами рождения и смерти ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, на одном из фото был указан даже 18-й век. Об ошибке местных чиновников вечером 8 мая сообщает областной портал 47news.

Фото стендов в редакцию прислали читатели. По словам местной жительницы Ирины, стенды с ошибочными датами были установлены на площади Надежды. На фото у ветерана ВОВ Цимбалистова Владимира Васильевича неправильно указана дата смерти – 1789-й год.

Кроме этого, неверные год рождения и смерти были напечатаны также под фото Дугунковой Анны Степановны. Если верить надписи, ветеран ВОВ якобы родилась и скончалась в прошлом году.



В настоящий момент, как заверил наших коллег исполняющий обязанности главы администрации поселка им. Свердлова Андрей Шорников, надписи уже исправлены. О том, будут ли каким-либо образом наказаны виновные, не уточняется.