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    Умер в 1789 году. В Ленобласти установили стенды с ошибочными датами рождения и смерти ветеранов ВОВ

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    4 комментария

    В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти на аллее героев установили стенды с неправильными датами рождения и смерти ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, на одном из фото был указан даже 18-й век. Об ошибке местных чиновников вечером 8 мая сообщает областной портал 47news.

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    Фото стендов в редакцию прислали читатели. По словам местной жительницы Ирины, стенды с ошибочными датами были установлены на площади Надежды. На фото у ветерана ВОВ Цимбалистова Владимира Васильевича неправильно указана дата смерти – 1789-й год.

    Кроме этого, неверные год рождения и смерти были напечатаны также под фото Дугунковой Анны Степановны. Если верить надписи, ветеран ВОВ якобы родилась и скончалась в прошлом году.

    В настоящий момент, как заверил наших коллег исполняющий обязанности главы администрации поселка им. Свердлова Андрей Шорников, надписи уже исправлены. О том, будут ли каким-либо образом наказаны виновные, не уточняется.

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    Комментарии (4)

    xepnuminu
    в синявино вообще позорный аншлаг который год висит и пофиг всем
    А13579
    Хороший чиновник испортит любую идею.
    Дежурный по объединению
    Ну хоть про баннеры с кетайскими истребителями на 23 в этот раз не вспоминали. Хвала спецоперации!
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