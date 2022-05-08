Крупное яркое гало разместилось в небе над Ленинградской областью

Редкое природное явление наблюдали жители и гости Гатчинского района Ленинградской области. Масштабное гало окружило солнечный шар в голубом небе.
Снимками яркого свечения в группе «Грибы и Грибники СПб» 8 мая поделился фотограф Антон Кубышкин. Диск в небе он увидел утром и воспринял его как знак скорого везения. По его словам, ожидания оправдались.
«Сегодня на небе увидел гало — значит повезёт, подумал я. Так оно и случилось...» — рассказал Кубышкин, однако в чём конкретно ему повезло, не уточнил.