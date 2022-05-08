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    Крупное яркое гало разместилось в небе над Ленинградской областью

    1956
    1 комментарий

    Редкое природное явление наблюдали жители и гости Гатчинского района Ленинградской области. Масштабное гало окружило солнечный шар в голубом небе.

    Снимками яркого свечения в группе «Грибы и Грибники СПб» 8 мая поделился фотограф Антон Кубышкин. Диск в небе он увидел утром и воспринял его как знак скорого везения. По его словам, ожидания оправдались.

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    «Сегодня на небе увидел гало — значит повезёт, подумал я. Так оно и случилось...» — рассказал Кубышкин, однако в чём конкретно ему повезло, не уточнил.

    Гало — оптическое атмосферное явление, представляющее собой радужное свечение вокруг Солнца или Луны. Оно может выглядеть, как круглая радуга или дуга. Известно, что такой эффект возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда.

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    Комментарии (1)

    Милая +
    Удачно сделанные фото. Красиво!
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