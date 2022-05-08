Баскетболисты «Зенита» сравняли счет в серии против УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ

«Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией. Обе команды серьёзно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом, у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы в принципе во всех аспектах улучшили свою игру. Игру закончили только с 9 потерями, что является отличным показателем, но пять из них были в последней четверти, и это то, над чем стоит поработать», — заявил после игры главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.