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    Баскетболисты «Зенита» сравняли счет в серии против УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Петербургский БК «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая на «Сибур Арене» в Петербурге 8 мая завершилась со счетом 76:67 (21:15, 19:18, 20:14, 16:20).

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    «Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией. Обе команды серьёзно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом, у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы в принципе во всех аспектах улучшили свою игру. Игру закончили только с 9 потерями, что является отличным показателем, но пять из них были в последней четверти, и это то, над чем стоит поработать», — заявил после игры главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

    Самыми результативными игрокам в петербургской команде стали Билли Бэрон (18 очков), Джордан Лойд (17) и Александер Пойтресс (12). У УНИКСа отличились Лоренцо Браун (25), Марио Хезонья (13) и Джэрон Джонсон (7).

    Напомним, что в первом матче полуфинальной серии сильнее оказался казанский клуб (74:65). Таким образом, счет в серии до трех побед стал равным 1:1. Следующий матч между этими соперниками пройдет 11 мая в Казани. Начало в 20:00 по московскому времени.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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