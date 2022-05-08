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    Пострадавшие от пожаров россияне будут освобождены от пошлины за водительские права

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    3 комментария

    Жители российских регионов, пострадавших от пожаров, смогут в первоочередном порядке получить госуслуги, связанные с восстановлением необходимых документов, и выдачей выписок из государственного реестра транспортных средств. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ 8 мая сообщает «МВД-Медиа».

    В сообщении уточняется, что для оказания своевременной и оперативной помощи пострадавшим в регионах, попавших в зону ЧС, в подразделениях Госавтоинспекции скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни. Это сделано в том числе для исключения возникновения очередей.

    При необходимости корректировки сведений в госреестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно.

    Кроме этого, граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины, пообещали в МВД.

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    Комментарии (3)

    Slava_Rossii
    А почему только пострадавшим от пожаров? А пострадавшие от наводнений чем-то хуже?
    Дежурный по объединению
    Возмутительно! Государство (в данном случае ГИБДД) не должно работать только на одну зарплату!
    Akabos
    В другом топике кто-то сомневался в "выгодности не тушения пожаров" - вон, как государство помогает: дом сгорел?! А мы тебе новое ВУ бесплатно)
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