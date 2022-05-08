Пострадавшие от пожаров россияне будут освобождены от пошлины за водительские права

Жители российских регионов, пострадавших от пожаров, смогут в первоочередном порядке получить госуслуги, связанные с восстановлением необходимых документов, и выдачей выписок из государственного реестра транспортных средств. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ 8 мая сообщает «МВД-Медиа».

В сообщении уточняется, что для оказания своевременной и оперативной помощи пострадавшим в регионах, попавших в зону ЧС, в подразделениях Госавтоинспекции скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни. Это сделано в том числе для исключения возникновения очередей.



При необходимости корректировки сведений в госреестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно.