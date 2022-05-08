Плясала вся маршрутка. Петербуржец перед Днем Победы развлек пассажиров игрой на баяне

В одном из петербургских автобусов пассажир с баяном скрасил поездку всем остальным народными хитами. Кондуктору пуститься в пляс помешал служебный долг, так что осталось лишь хлопать.
Фрагменты музыкальной поездки появились в Сети. «Сегодня ехал утром на смену, записал вот такое видео», — написал автор ролика 8 мая в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На видео пожилой пассажир автобуса играет на баяне. Кондуктор сначала пытается танцевать, но когда автобус начинает движение, усаживается на соседнее место и начинает хлопать и подпевать, а позже делает селфи с музыкантом. Среди исполненных песен можно узнать красноармейскую «Как родная меня мать провожала».
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
В комментариях предположили, что у мужчины хорошее настроение в преддверии Дня Победы. Некоторые пользователи посчитали, что лучше пусть пассажиры ездят так, чем с колонками с «непонятной музыкой». Некоторые пытались узнать направление автобуса по виду за окном: «Это же проспект Энгельса вроде, там недалеко в Удельном парке гулянья всегда в праздники и выходные, может, туда ехал».