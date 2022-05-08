Жена Байдена прибыла с необъявленным визитом на Украину

Супруга главы Белого дома Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на территорию Украины. Об этом во второй половине дня в воскресенье, 8 мая, сообщил пресс-пул первой леди США. Уточняется, что речь идет о приграничном со Словакией районе соседней страны.

«Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», — говорится в распространенном сообщении (цитата по РИА Новости).

Там же, по данным информагентства, госпожа Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

