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    Жена Байдена прибыла с необъявленным визитом на Украину

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    7 комментариев

    Супруга главы Белого дома Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на территорию Украины. Об этом во второй половине дня в воскресенье, 8 мая, сообщил пресс-пул первой леди США. Уточняется, что речь идет о приграничном со Словакией районе соседней страны.

    «Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», — говорится в распространенном сообщении (цитата по РИА Новости).

    Там же, по данным информагентства, госпожа Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

    Отмечается, что визит первой леди США в Ужгород не анонсировался и был закрытым для СМИ. На встрече присутствовала только пресс-служба Белого дома.

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    Комментарии (7)

    serzh.ferro
    где то люда в своем дворце на территории Франции усмехнулась, представив как Алина поехала в длнр
    NasushnyBread
    Вероломство
    VKuser199962806
    Байдену похоже байдец. Уже жену посылает.
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