Альпинист из России умер при восхождении на Эверест

При восхождении на гору Эверест (Джомолунгма) высотой 8 848 м умер альпинист из России. Об этом со ссылкой на департамент туризма Непала в воскресенье, 8 мая, сообщает ТАСС.



Уточняется, что смерть 55-летнего россиянина Павла Кострикина произошла в лагере на высоте 5 360 м в субботу. «Российский альпинист почувствовал себя плохо и умер, когда его доставили в лагерь», — цитирует информагентство официального представителя ведомства.



С начала года, кроме россиянина, покоряя вершины Гималаев, погибли уже три альпиниста. В минувшую пятницу стало известно о гибели индийца, который умер при восхождении на пик Канченджанга (8 586 м). В апреле сорвался с горы и разбился спортсмен из Греции. Несколько дней спустя после этого при восхождении на Эверест почувствовал себя плохо и впоследствии умер 38-летний непальский шерпа Нгими Тенджи.

