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    Альпинист из России умер при восхождении на Эверест

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    3 комментария

    При восхождении на гору Эверест (Джомолунгма) высотой 8 848 м умер альпинист из России. Об этом со ссылкой на департамент туризма Непала в воскресенье, 8 мая, сообщает ТАСС.

    Уточняется, что смерть 55-летнего россиянина Павла Кострикина произошла в лагере на высоте 5 360 м в субботу. «Российский альпинист почувствовал себя плохо и умер, когда его доставили в лагерь», — цитирует информагентство официального представителя ведомства.

    С начала года, кроме россиянина, покоряя вершины Гималаев, погибли уже три альпиниста. В минувшую пятницу стало известно о гибели индийца, который умер при восхождении на пик Канченджанга (8 586 м). В апреле сорвался с горы и разбился спортсмен из Греции. Несколько дней спустя после этого при восхождении на Эверест почувствовал себя плохо и впоследствии умер 38-летний непальский шерпа Нгими Тенджи.

    По данным Vesri.ru, для Кострикина — члена российской команды клуба Seven Summits — это была третья попытка покорить Джомолунгму. Первый раз он отправился на ее штурм в 2013 году, но безуспешно. Через три года он вновь попытал счастья, но из-за истощения вынужден был отказаться от этой идеи.

    «Фонтанка» писала, что в декабре 2020 года представители Китая и Непала на совместной церемонии объявили новые итоги измерения высочайшей вершины на Земле — Эвереста. По их данным, гора подросла на 86 сантиметров.

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    Комментарии (3)

    Bad robot
    "Так - лучше, чем от водки и от простуд" , В.Высоцкий.
    radon
    Не понимаю
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