В центре Петербурга водитель легковушки скрылся после аварии с доставщиком еды на велосипеде

Курьер «Самоката» на велосипеде столкнулся с легковушкой в центре Петербурга. Когда на место прибыли полицейские, рассказывать о случившемся ему пришлось в одиночку — водитель скрылся.
Как сообщили очевидцы 8 мая в группе «ДТП и ЧП», авария произошла на Херсонской улице. Водитель автомобиля не стал дожидаться правоохранителей и уехал. Доставщик, по словам свидетелей происшествия, стоял на ногах и, похоже, пострадал несильно.
Происшествие зафиксировали уличные камеры. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», оба мужчины принялись выяснять, кто прав, а кто не очень. Велосипедист достал телефон, вероятно, чтобы сфотографировать уже удаляющуюся машину обидчика.
Фонтанка.ру
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.