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    В центре Петербурга водитель легковушки скрылся после аварии с доставщиком еды на велосипеде

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    2 комментария

    Курьер «Самоката» на велосипеде столкнулся с легковушкой в центре Петербурга. Когда на место прибыли полицейские, рассказывать о случившемся ему пришлось в одиночку — водитель скрылся.

    Как сообщили очевидцы 8 мая в группе «ДТП и ЧП», авария произошла на Херсонской улице. Водитель автомобиля не стал дожидаться правоохранителей и уехал. Доставщик, по словам свидетелей происшествия, стоял на ногах и, похоже, пострадал несильно.

    Происшествие зафиксировали уличные камеры. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», оба мужчины принялись выяснять, кто прав, а кто не очень. Велосипедист достал телефон, вероятно, чтобы сфотографировать уже удаляющуюся машину обидчика.

    Фонтанка.ру

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (2)

    Kot Piter
    Не прав автолюбитель.
    Если курьер принципиальный, то прощай права.
    BARSUKA
    зря уехал. курьера бы на покраску растряс через суд, а теперь административку получит
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