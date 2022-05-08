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    Пожилой водитель скончался в ДТП под Тихвином

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    ДТП с участием двух легковушек в Тихвинском районе Ленобласти привело к смерти пожилого водителя из Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, накануне в первой половине дня 74-летний мужчина на Renault столкнулся с Ford под управлением 25-летней жительницы Ленобласти. Последняя ехала по трассе Вологда — Новая Ладога (главная), тогда когда погибший выезжал с автодороги Овино-Липная Горка и не предоставил ей преимущество.

    В результате аварии пенсионер скончался на месте происшествия. Девушку госпитализировали в Тихвинскую межрайонную больницу, где медики диагностировали у неё закрытый перелом лодыжки правой голени и множественные травмы.

    За минувший год погибший два раза привлекался к ответственности за превышение скорости. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по третьей части 264 статьи УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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