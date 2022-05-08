Пожилой водитель скончался в ДТП под Тихвином

ДТП с участием двух легковушек в Тихвинском районе Ленобласти привело к смерти пожилого водителя из Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, накануне в первой половине дня 74-летний мужчина на Renault столкнулся с Ford под управлением 25-летней жительницы Ленобласти. Последняя ехала по трассе Вологда — Новая Ладога (главная), тогда когда погибший выезжал с автодороги Овино-Липная Горка и не предоставил ей преимущество.



В результате аварии пенсионер скончался на месте происшествия. Девушку госпитализировали в Тихвинскую межрайонную больницу, где медики диагностировали у неё закрытый перелом лодыжки правой голени и множественные травмы.

