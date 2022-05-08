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    Подростки выдали полиции затаившегося в саду Сан-Галли рукоблуда

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    3 комментария

    Тихий уголок в центре Петербурга растерял атмосферу спокойствия после попытки мужчины пообщаться с юными отдыхающими. Методы его знакомства предстоит оценить сотрудникам правоохранительных органов.

    Как стало известно «Фонтанке» утром 8 мая, единый номер экстренных служб «112» накануне в половине восьмого часа вечера набрала 15-летняя девушка, просившая защиты от странного посетителя сада Сан-Галли на Лиговском проспекте. Мужчина, с её слов, приставал к подросткам и демонстрировал себя так, что это едва ли соответствует норам приличия и Уголовного кодекса.

    Внимания к своей персоне он добился. Девушка решила не ждать разговора с родителями и сразу описала приметы развратника полиции.

    Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов догнали предполагаемого нарушителя спокойствия неподалёку от сада: у дома 69 по улице Черняховского. Им оказался 34-летний официально не трудоустроенный из Астраханской области. В отделе полиции мужчина получил протокол о мелком хулиганстве и пока осваивается в помещении для задержанных. Материалы в отношении него передают в Следственный комитет.

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    Комментарии (3)

    RMN
    Это там где
    33 весёлых хулигана
    Поймали девушку у фонтана
    NoName1234
    Весна…. Рукоблуды вернулись…
    274704633
    Каждый день этих уродов ловят
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