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    На Невском проспекте возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

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    В Петербурге 8 мая возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14. Этот дом сопровождает памятная надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

    Торжественно-траурный митинг начался в 9:30. Он продлился примерно полтора часа и завершился возложением цветов, сообщает с места событий корреспондент «Фонтанки».

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    На 8 мая в Петербурге запланированы мероприятия по возложению цветов практически в каждом районе города, в том числе на Пискаревском, Серафимовском кладбищах и на мемориальном кладбище «Журавли». Также в 15:00 в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт в честь 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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