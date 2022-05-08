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    Пятиклассница на самокате решила прокатиться по «зебре» в Кронштадте, но не посмотрела по сторонам

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    1 комментарий

    Юная самокатчица угодила код колёса кроссовера на пешеходном переходе в Кронштадте. В больницу её увезли с переломом, стало известно «Фонтанке» 8 мая.

    Пятиклассница, которой в этом месяце исполнится 12 лет, каталась на самокате накануне около половины шестого часа вечера по Кронштадту. По предварительным данным, на нём же она выехала на нерегулируемый пешеходный переход у дома № 17 по проспекту Ленина и попала под колёса Kia Sportage.

    За рулём автомобиля, поворачивавшего с улицы Всеволода Вишневского, сидел 56-летний житель Шушар. На дороге он внимателен не всегда: в этом году его ловили на игнорировании знаков и скоростного режима.

    Девочку, которой диагностировали перелом ноги, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии (1)

    VKuser97497773
    Пора уже и для пешеходов делать "лежачих полицейских"...
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