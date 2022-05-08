Пятиклассница на самокате решила прокатиться по «зебре» в Кронштадте, но не посмотрела по сторонам

Юная самокатчица угодила код колёса кроссовера на пешеходном переходе в Кронштадте. В больницу её увезли с переломом, стало известно «Фонтанке» 8 мая.

Пятиклассница, которой в этом месяце исполнится 12 лет, каталась на самокате накануне около половины шестого часа вечера по Кронштадту. По предварительным данным, на нём же она выехала на нерегулируемый пешеходный переход у дома № 17 по проспекту Ленина и попала под колёса Kia Sportage.



За рулём автомобиля, поворачивавшего с улицы Всеволода Вишневского, сидел 56-летний житель Шушар. На дороге он внимателен не всегда: в этом году его ловили на игнорировании знаков и скоростного режима.



Девочку, которой диагностировали перелом ноги, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

