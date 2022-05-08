Петербургский боксер Бивол победил легендарного Альвареса, который до этого проигрывал только Флойду Мейвезеру

Победой петербургского боксера Дмитрия Бивола (19–0, 11 KO) завершился бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57–1–2, 39 KO). Их встреча проходила в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Бойцы провели все 12 запланированных раундов. Бой завершился победой Дмитрия единогласным решением судей — 115:113.



«Спасибо всем болельщикам, кто пришёл. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его и его команду», — заявил Дмитрий в интервью после боя.



Таким образом, Бивол защитил собственный чемпионский титул по версии WBA, а Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. В последний раз он проиграл в 2013 годом Флойду Мейвезеру-младшему.

