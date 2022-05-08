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    Петербургский боксер Бивол победил легендарного Альвареса, который до этого проигрывал только Флойду Мейвезеру

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    Победой петербургского боксера Дмитрия Бивола (19–0, 11 KO) завершился бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57–1–2, 39 KO). Их встреча проходила в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

    Бойцы провели все 12 запланированных раундов. Бой завершился победой Дмитрия единогласным решением судей — 115:113.

    «Спасибо всем болельщикам, кто пришёл. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его и его команду», — заявил Дмитрий в интервью после боя.

    Таким образом, Бивол защитил собственный чемпионский титул по версии WBA, а Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. В последний раз он проиграл в 2013 годом Флойду Мейвезеру-младшему.

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