Помогите Денису научиться ходить

У Дениса ДЦП. Врачи прогнозировали, что он никогда не сможет ходить. Но после операции у мальчика появился шанс встать на ноги. Для этого нужны ходунки индивидуальной комплектации. Однако такие не выдаются за госсчёт.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Денис Дегтеренко, 7 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуются ходунки. Стоимость 147 168 руб.

«Сын родился обвитый пуповиной, перенёс гипоксию, из-за недостатка кислорода пострадал мозг. Денис с первых месяцев отставал в развитии, в полтора года врачи поставили ему диагноз ДЦП и сказали, что ребёнок никогда не сможет ходить и даже ползать.

Регулярные курсы реабилитации — массажа, иглоукалывания, физиотерапии и ЛФК — результата не дали. Когда Денису было пять лет, врачи рекомендовали имплантировать баклофеновую помпу, которая вживляется в районе живота и подает лекарство прямо в спинной мозг.



Денис тяжело восстанавливался после операции, но затем произошел резкий скачок в развитии — через год он научился самостоятельно ползать и сидеть, стала развиваться речь. У сына появился шанс научиться ходить. Для этого нужны специальные ходунки с дополнительной фиксацией. Но подходящую модель не выдают за счёт госбюджета, а купить такие ходунки самой мне не по силам. Воспитываю сына одна, живём на его пенсию и пособия. Денис очень любознательный, любит рисовать и стремится быть самостоятельным. Помогите, пожалуйста, моему ребенку!» Александра Дегтеренко, Санкт-Петербург.

Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):

«У Дениса детский церебральный паралич, спастическая диплегия — тяжёлые двигательные нарушения. Для снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, расширения реабилитационного потенциала и обретения самостоятельности мальчик нуждается в ходунках индивидуальной комплектации с дополнительными возможностями поддержки и фиксации. Это позволит значительно улучшить качество его жизни».



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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

