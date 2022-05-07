В финале хоккейного турнира St. Petersburg Cup встретятся сборные России и Белоруссии

Победой сборной Беларуси по хоккею завершился их второй матч на турнире St. Petersburg Cup с молодёжной командой России. Встреча проходила 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».



Белорусы выиграли со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Голы в белорусской команде забили Степан Звягин (12-я минута) и Владимир Алистров (36, 40). У россиян отличился Александр Перевалов.

Благодаря этой победе сборная Беларуси вышла в финал турнира, который пройдет 8 мая и начнется в 18:30. Ранее первым финалистом турнира стала сборная России.