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    Русский мат с акцентом, погоня и агрессивные толчки. В Кудрово прошел рейд по «левым» маршруткам

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    2 комментария

    Сотрудники Северо-Западного автодорожного надзора, комитета по транспорту и дорожной полиции провели 7 мая рейд, целью которого стал поиск нелегальных маршруток. Минивэны дублируют несколько легальных линий от Кудрово к метро «Улица Дыбенко». Проверяющие нашли порядка 20 «левых» извозчиков.

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    После составления нескольких протоколов ситуация резко обострилась. Подробно картину описали 47news. На место оформления приехали пара десятков бородачей. Они заблокировали эвакуатор и машину ГИБДД. Один из южан прямо сказал — «Машину не отдам!», после чего толкнул в грудь одного из участников рейда.

    Сотрудники полиции, судя по кадрам, решили избрать тактику ненасилия и спокойно сносили всю ругань, которая звучала в том числе в их адрес. Инспекторы вызвали подмогу, но диспозицию это не поменяло. Серьезно настроенные бородачи так и остались в большинстве.

    Не обошлось и без погони. Дерзкий водитель сел в свою машину и попытался ускользнуть от полиции, но его благополучно догнали.

    В ГИБДД отмечают, что бизнес с нелегальными маршрутками был успешно придушен пять лет назад после десятков рейдов, инициированных правительством Ленобласти. И вот он снова возродился, с новыми организаторами.

    Претензий к маршрутчикам много: нет лицензии и ОСАГО для такси, отсутствуют в реестре перевозчиков, пассажиры не застрахованы. Само собой, речи не идет о ГЛОНАСС и тахографах. Техническое состояние машин — вообще загадка. Из физически опасного — лихой стиль вождения, езда по встречке и по обочине. Причем пассажиров нелегалы подбирают на остановках, не стесняясь, едут перед официальными перевозчиками. У метро «Улица Дыбенко» перекрывают подъезд к автобусным павильонам.

    Сегодня проверяющие оформили с десяток протоколов, три машины арестовали и увезли на эвакуаторе. Продолжение следует.

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    Комментарии (2)

    264703271
    Они же пластиковые стаканчики не бросали в сотрудников…
    ldsDenis
    Это им не студентов хилых крутить. Тут не только мат в свой адрес проглотишь, но и зубы можно проглотить.
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