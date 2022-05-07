Русский мат с акцентом, погоня и агрессивные толчки. В Кудрово прошел рейд по «левым» маршруткам

Сотрудники Северо-Западного автодорожного надзора, комитета по транспорту и дорожной полиции провели 7 мая рейд, целью которого стал поиск нелегальных маршруток. Минивэны дублируют несколько легальных линий от Кудрово к метро «Улица Дыбенко». Проверяющие нашли порядка 20 «левых» извозчиков.

После составления нескольких протоколов ситуация резко обострилась. Подробно картину описали 47news . На место оформления приехали пара десятков бородачей. Они заблокировали эвакуатор и машину ГИБДД. Один из южан прямо сказал — «Машину не отдам!», после чего толкнул в грудь одного из участников рейда.

Сотрудники полиции, судя по кадрам, решили избрать тактику ненасилия и спокойно сносили всю ругань, которая звучала в том числе в их адрес. Инспекторы вызвали подмогу, но диспозицию это не поменяло. Серьезно настроенные бородачи так и остались в большинстве.

Не обошлось и без погони. Дерзкий водитель сел в свою машину и попытался ускользнуть от полиции, но его благополучно догнали.

В ГИБДД отмечают, что бизнес с нелегальными маршрутками был успешно придушен пять лет назад после десятков рейдов, инициированных правительством Ленобласти. И вот он снова возродился, с новыми организаторами.



Претензий к маршрутчикам много: нет лицензии и ОСАГО для такси, отсутствуют в реестре перевозчиков, пассажиры не застрахованы. Само собой, речи не идет о ГЛОНАСС и тахографах. Техническое состояние машин — вообще загадка. Из физически опасного — лихой стиль вождения, езда по встречке и по обочине. Причем пассажиров нелегалы подбирают на остановках, не стесняясь, едут перед официальными перевозчиками. У метро «Улица Дыбенко» перекрывают подъезд к автобусным павильонам.



Сегодня проверяющие оформили с десяток протоколов, три машины арестовали и увезли на эвакуаторе. Продолжение следует.

