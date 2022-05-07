В России умер старейший гроссмейстер мира. Он начинал еще до войны

Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира, советский шахматист и известный шахматный деятель Юрий Авербах, ему было 100 лет. Об этом 7 мая сообщает Федерация шахмат России.

«Игру Авербаха отличали оригинальные дебютные идеи, точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву считается. Заключительной части шахматной партии Юрий Львович посвятил ряд фундаментальных исследований, ставших классическими», — сказано на сайте ФШР.



Авербах обратил на себя внимание еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Серьезных успехов он достиг уже после войны: в 1949 и 1950 годах стал чемпионом Москвы, а в 1954 году — чемпионом СССР. В 1952 и 1958 годах был участником межзонального турнира, а в 1953 году выступал в турнире претендентов. В 60-х выиграл соревнования в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве (турнир ЦШК), Рио-де-Жанейро, Крайстчерче, мемориал Рубинштейна и другие. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции, Югославии. В разные годы он был членом исполкома и ЦК ФИДЕ, председателем Шахматной федерации СССР. Является автором множества шахматных книг.

