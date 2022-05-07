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    В России умер старейший гроссмейстер мира. Он начинал еще до войны

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    2 комментария

    Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира, советский шахматист и известный шахматный деятель Юрий Авербах, ему было 100 лет. Об этом 7 мая сообщает Федерация шахмат России.

    Юрий Авербах
    Юрий АвербахФото: Федерация шахмат России
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    «Игру Авербаха отличали оригинальные дебютные идеи, точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву считается. Заключительной части шахматной партии Юрий Львович посвятил ряд фундаментальных исследований, ставших классическими», — сказано на сайте ФШР.

    Авербах обратил на себя внимание еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Серьезных успехов он достиг уже после войны: в 1949 и 1950 годах стал чемпионом Москвы, а в 1954 году — чемпионом СССР. В 1952 и 1958 годах был участником межзонального турнира, а в 1953 году выступал в турнире претендентов. В 60-х выиграл соревнования в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве (турнир ЦШК), Рио-де-Жанейро, Крайстчерче, мемориал Рубинштейна и другие. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции, Югославии. В разные годы он был членом исполкома и ЦК ФИДЕ, председателем Шахматной федерации СССР. Является автором множества шахматных книг.

    Юрий Авербах
    Юрий АвербахФото: Федерация шахмат России

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    Комментарии (2)

    Ushat Pomoev
    Ушла целая эпоха...
    Прощайте, Юрий Львович, и спасибо Вам за всё.
    bluxer
    Книжки хорошие писал по шахматам.
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