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    «Зенит» попрощался с болельщиками на «Газпром Арене» победой над «Химками»

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28-го тура чемпионата России против «Химок». Встреча проходила 7 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

    «Зенит» выиграл со счетом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте с передачи Юри Алберто забил Иван Сергеев.

    Для петербуржцев эта победа стала 19-й в чемпионате. Турнирного значения для них эта игра не имела, так как в предыдущем туре сине-бело-голубые оформили досрочное чемпионство.

    Встреча с «Химками» была последней домашней игрой для «Зенита» в этом сезоне. Оставшиеся матчи против «Спартака» (15 мая) и «Нижнего Новгорода» (21 мая) команда проведет на выезде.

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