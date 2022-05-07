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    Байкеры устроили мотопарад «Zа Победу» на Невском. Они ехали с фотографиями погибших в спецоперации

    2617
    6 комментариев

    «Ночные волки» 7 мая провели в центре Петербурга мотопарад «Za Победу», посвященный грядущему Дню Победы.

    Около 14 часов дня байкеры собрались на Дворцовой площади, где на их «железных коней» могли полюбоваться все желающие под песни времен войны. Мотоциклы были украшены советскими и российскими флагами, можно также было заметить и флаги ДНР и ЛНР. У одного из участников, попавшего на видео, на рукаве куртки изображена буква «Z».

    автор видео: Общегородское открытие/ закрытие мотосезона СПб / «ВКонтакте»

    Стартовала колонна в 16:00, байкеры двинулись по Невскому проспекту в сторону площади Победы. Спереди на мотоциклах у них размещены портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотоциклетного полка и фотографии погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов — это часть акции «Бессмертный мотополк».

    автор видео: Общегородское открытие/ закрытие мотосезона СПб / «ВКонтакте»

    30 апреля пробегом от Дворцовой площади байкеры открыли мотосезон. О том, как это было, читайте здесь.

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    Комментарии (6)

    виноватобама
    смешные ребята
    VKuser1862653
    А поему они не записались добровольцами на контракт, чтобы поддержать "спецоперацию"? Или это опасно, там и убить могут.
    274580688
    сползает с сидушки хирург залдостанов, пронырливый как коростель
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