Минпросвещения создаст объединение юных историков, которые будут «продвигать правду»

Министерство просвещения России собирается создать объединение юных историков. Об этом пишет 7 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Участники объединения смогут вместе со сверстниками формировать позицию о конкретных исторических событиях, основываясь на документах и достоверных источниках. Предложения активных и деятельных старшеклассников, готовых защищать и продвигать историческую правду, будут приняты ведомством в работу, появятся в школьной программе и будут также включены в программу воспитания», — цитирует агентство Минпросвещения.
Документ о создании объединения министр просвещения Сергей Кравцов подпишет 11 мая. В дальнейшем подобные проекты собираются создавать и по другим предметам.