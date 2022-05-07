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    Минпросвещения создаст объединение юных историков, которые будут «продвигать правду»

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    11 комментариев

    Министерство просвещения России собирается создать объединение юных историков. Об этом пишет 7 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Участники объединения смогут вместе со сверстниками формировать позицию о конкретных исторических событиях, основываясь на документах и достоверных источниках. Предложения активных и деятельных старшеклассников, готовых защищать и продвигать историческую правду, будут приняты ведомством в работу, появятся в школьной программе и будут также включены в программу воспитания», — цитирует агентство Минпросвещения.

    Документ о создании объединения министр просвещения Сергей Кравцов подпишет 11 мая. В дальнейшем подобные проекты собираются создавать и по другим предметам.

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    Комментарии (11)

    VKuser1862653
    Из Википедии:
    Министерство правды
    Основная статья: Министерство правды (1984)

    Министерство правды («миниправ»), место работы главного героя романа, занимается непрерывной фальсификацией различной исторической информации (статистических данных, исторических фактов) на всех уровнях информирования населения: СМИ, книгах, образовании, искусстве, спорте[прим. 1].
    alex_k
    явно не Божью правду, а свою, лживую
    виноватобама
    больше всего нравится фразы "Достоверные источники"Россия опять родина слонов
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