Над Петербургом прогремела первая майская гроза. МЧС обещает ещё

Раскаты грома услышали жители Петербурга днём 7 мая. Как сообщает паблик «Погода в Петербурге», на линии неустойчивости перед холодным фронтом циклона Wildrud ячейки развились до грозовой стадии.
Примерно в половине четвертого жители северных районов Петербурга услышали раскаты грома. За ними последовал ливень, местами с градом.
«Периодический гром со стороны юго-восточных и центральных районов города продолжается. Столбики термометров в информационных центрах погоды успели достичь округленных +19°С. После ливня посвежело до +16..+17°С. Уже ночью регион пересечет холодный фронт, а завтра днем вторжение арктического воздуха под аккомпанемент кратковременных осадков не позволит температуре подняться выше +10..+12°С», — пишут метеорологи-любители.
Главное управление МЧС по Петербургу сообщает о том, что грозы возможны и в ближайшие три часа.