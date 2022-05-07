Лучший снайпер СКА последних двух сезонов Антон Бурдасов перешел в «Трактор»

В сезоне-2021/2022 он провёл 57 матчей за СКА, в которых набрал 52 (26+26) очка при показателе полезности «+6». Всего в Лиге у Бурдасова — 630 матчей, 166 голов и 153 результативные передачи.



Отметим, что именно в Челябинске Антон начинал свою карьеру в КХЛ, за который выступал на протяжении трёх сезонов. В дальнейшем Бурдасов защищал цвета СКА, «Авангарда», ЦСКА и «Салавата Юлаева».

